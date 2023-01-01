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    К юбилею легендарного сериала. Андрей Кивинов рассказал о появлении названия «Улиц разбитых фонарей»

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    4 января исполнится четверть века с выхода на телеэкраны первой из серий популярной телесаги «Улицы разбитых фонарей», с которой фактически начался взлет отечественного милицейского сериала. По случаю этой даты 47news связался с Андреем Кивиновым, петербургским писателем, чьи книги легли в основу проекта, а на момент выхода сериала — действующим сотрудником убойного отдела. И тот рассказал малоизвестные факты об «Улицах».

    Во-первых, само название Кивинову не принадлежит.

    «Название появилось уже тогда, когда всё это кино закрутилось, — рассказал он. — Кажется, его придумала редактор, женщина. Это, наверное, год 95-й был. Съёмочная группа ютилась на «Ленфильме» в клетушке три на два метра. И что-то им надо было срочно креативить. Может, деньги требовалось выбить. Может, для телеканала «Россия» красивую афишу придумать хотели. Именно он тогда заказчиком был. А я вне этого процесса существовал. Мне потом продюсер позвонил: «Как тебе?» Я говорю: «Вроде неплохо».

    Кроме того, со слов автора, первую серию снимали даже не в отделении, а в опорном пункте охраны порядка близ «Ленфильма», на Петроградской стороне.

    А вот сам выход сериала на телеканале Кивинову особой радости не доставил: к тому моменту фильмы уже полгода лежали на полке.

    Подробнее об этом и не только — читайте в материале 47news.

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