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    Взорвали карету и похитили 300 тысяч. «Фонтанка» сходила на место знаменитого петербургского "экса"

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    В октябре 1906 года в Петербурге произошло дерзкое ограбление. На углу Фонарного переулка и Екатерининского канала (сейчас канал Грибоедова) эсеры напали на казначейскую карету: забросали бомбами и похватали мешки с золотом и ценными бумагами. Перестрелка с охраной была жаркой, четверых нападавших убили, один застрелился сам, нескольких задержали. Из 600 тысяч рублей в итоге было украдено больше половины. Восемь задержанных в итоге были приговорены к смертной казни. «Фонтанка» показывает, как место этого легендарного «экса» выглядело сразу после перестрелки — и как выглядит сейчас.

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