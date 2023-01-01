Бутылки, петарды и хлопушки. В комблаге отчитались, сколько мусора убрали с улиц Петербурга в новогоднюю ночь

Новый год подарил петербургским дворникам борьбу не с погодой, а с последствиями праздника. Об объемах работ рассказали днем 1 января в городском комитете по благоустройству.



Дежурили в ночь на воскресенье 12 аварийных бригад дорожников и 36 бригад садово-парковых предприятий, однако обошлось без происшествий. Технике, как отметили в ведомстве, тоже разгуляться было негде, так как снега, особенно в центре города, как и «скользкости», не наблюдалось. Машины с противогололедными материалами томились в резерве.

