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    Бутылки, петарды и хлопушки. В комблаге отчитались, сколько мусора убрали с улиц Петербурга в новогоднюю ночь

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    Новый год подарил петербургским дворникам борьбу не с погодой, а с последствиями праздника. Об объемах работ рассказали днем 1 января в городском комитете по благоустройству.

    Дежурили в ночь на воскресенье 12 аварийных бригад дорожников и 36 бригад садово-парковых предприятий, однако обошлось без происшествий. Технике, как отметили в ведомстве, тоже разгуляться было негде, так как снега, особенно в центре города, как и «скользкости», не наблюдалось. Машины с противогололедными материалами томились в резерве.

    «Основная нагрузка легла на дворников, которые активно подбирали бутылки, петарды, хлопушки и упаковку от еды в местах скопления людей. За минувшие сутки было вывезено 111,7 кубометра мусора», — сообщает комблаг.

    Ожидается, что вечером похолодает, плюс усилится ветер. Это означает, что следующая задача дорожников и садовников после вывоза мусора — обработка улиц противогололедными материалами.

    Пожаловаться на плохую уборку можно по телефону дорожной службы комитета: 314-60-13. Номера горячих линий подведомственных предприятий можно найти здесь.

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