Потенциальный квартирант ломал рёбра, бил шокером, но не вырвался от петербуржца в активном поиске

Петербуржец в активном поиске арендаторов в свою квартиру в Кировском районе стал жертвой разбоя, но пересилил сурового сибирского парня с электрошокером.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 1 января, помощь полиции потребовалась 51-летнему владельцу квартиры в пятиэтажке на улице Зины Портновой. В предпоследний день года он показывал апартаменты потенциальному жильцу, по данным «Фонтанки», — 20-летнему из Тывы.

Вместе с удобствами тот оценил имущество, однако собственные силы переоценил. Электрошокер и кулаки не помогли справиться с мужчиной.