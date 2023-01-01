    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 0

    3 м/с, зап

    748мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.34eur75.66

    Потенциальный квартирант ломал рёбра, бил шокером, но не вырвался от петербуржца в активном поиске

    7474
    7 комментариев

    Петербуржец в активном поиске арендаторов в свою квартиру в Кировском районе стал жертвой разбоя, но пересилил сурового сибирского парня с электрошокером.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 1 января, помощь полиции потребовалась 51-летнему владельцу квартиры в пятиэтажке на улице Зины Портновой. В предпоследний день года он показывал апартаменты потенциальному жильцу, по данным «Фонтанки», — 20-летнему из Тывы.

    Вместе с удобствами тот оценил имущество, однако собственные силы переоценил. Электрошокер и кулаки не помогли справиться с мужчиной.

    «Хозяин сумел задержать злоумышленника и передал его сотрудникам полиции», — рассказали в ведомстве.

    Молодой человек задержан на двое суток по делу о разбое. Владельцу квартиры после его визита пришлось обращаться к медикам с травмой головы, переломом рёбер, ушибами и ссадинами. Его подлечили и отпустили приходить в себя дома.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ20
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close