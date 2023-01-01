Потенциальный квартирант ломал рёбра, бил шокером, но не вырвался от петербуржца в активном поиске

Петербуржец в активном поиске арендаторов в свою квартиру в Кировском районе стал жертвой разбоя, но пересилил сурового сибирского парня с электрошокером.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 1 января, помощь полиции потребовалась 51-летнему владельцу квартиры в пятиэтажке на улице Зины Портновой. В предпоследний день года он показывал апартаменты потенциальному жильцу, по данным «Фонтанки», — 20-летнему из Тывы.
Вместе с удобствами тот оценил имущество, однако собственные силы переоценил. Электрошокер и кулаки не помогли справиться с мужчиной.
«Хозяин сумел задержать злоумышленника и передал его сотрудникам полиции», — рассказали в ведомстве.
Молодой человек задержан на двое суток по делу о разбое. Владельцу квартиры после его визита пришлось обращаться к медикам с травмой головы, переломом рёбер, ушибами и ссадинами. Его подлечили и отпустили приходить в себя дома.