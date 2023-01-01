    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 0

    3 м/с, зап

    748мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd70.34eur75.66

    Путин увеличил максимальное число сотрудников МВД. Оно еще приблизилось к миллиону

    1490
    11 комментариев

    С 1 января штатная численность МВД России увеличена до 922 тысяч сотрудников. Это следует из президентского указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

    В это число, согласно документу, входят теперь 770 тысяч 599 сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 17 тысяч 823 федеральных государственных гражданских служащих, 133 тысяч 639 работников. Таким образом речь идет об увеличении численности на 27 тысяч человек.

    Осенью 2022 года Владимир Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close