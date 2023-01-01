Путин увеличил максимальное число сотрудников МВД. Оно еще приблизилось к миллиону

С 1 января штатная численность МВД России увеличена до 922 тысяч сотрудников. Это следует из президентского указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.



В это число, согласно документу, входят теперь 770 тысяч 599 сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 17 тысяч 823 федеральных государственных гражданских служащих, 133 тысяч 639 работников. Таким образом речь идет об увеличении численности на 27 тысяч человек.

Осенью 2022 года Владимир Путин увеличил предельную штатную численность центрального аппарата МВД.