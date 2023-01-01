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    В Купчино жена в канун новогодней ночи резала разозлившего супруга-инженера

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    Супругам из Фрунзенского района Петербурга пришлось встречать Новый год врозь. Совместная подготовка к празднику закончилось для него в больнице, для неё — в полиции.

    Накануне около трёх часов ночи в полицию передали информацию о поножовщине в квартире на Бухарестской улице, стало известно «Фонтанке» 1 января. Бригада скорой забирала оттуда 51-летнего инженера медицинского центра с тяжёлыми травмами.

    Его госпитализировали с проникающим ранением, повреждением печени и кровотечением. Состояние пациента исключало опрос.

    Полицейские увезли из квартиры нож и супругу-ровесницу. Предполагается, что именно она ответственна за травмы мужа. Женщина работает бухгалтером в агентстве недвижимости. В отделе она получила протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения, на очереди уголовное дело.

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