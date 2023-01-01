Изувеченную именинницу нашли на 13-м этаже высотки на Дыбенко

В деталях кровавой драмы разбираются полиция и следствие Невского района Петербурга. Подозреваемый понятен — его не раз уводили в наручниках, правда, не из высотки, где осталась умирать женщина.



Накануне утром в экстренные службы позвонила жительница многоэтажки на улице Дыбенко, увидевшая на 13-м этаже девушку в крови, стало известно «Фонтанке» 1 января. Подоспевшая бригада скорой увезла в Александровскую больницу женщину, которая под конец года праздновала 31-й день рождения.

Пациентку привезли в состоянии клинической смерти. Зафиксированы колото-резаные раны шеи, груди, сердца, печени, селезёнки. За час до полудня она умерла на руках у медиков.