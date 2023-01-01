Изувеченную именинницу нашли на 13-м этаже высотки на Дыбенко

В деталях кровавой драмы разбираются полиция и следствие Невского района Петербурга. Подозреваемый понятен — его не раз уводили в наручниках, правда, не из высотки, где осталась умирать женщина.
Накануне утром в экстренные службы позвонила жительница многоэтажки на улице Дыбенко, увидевшая на 13-м этаже девушку в крови, стало известно «Фонтанке» 1 января. Подоспевшая бригада скорой увезла в Александровскую больницу женщину, которая под конец года праздновала 31-й день рождения.
Пациентку привезли в состоянии клинической смерти. Зафиксированы колото-резаные раны шеи, груди, сердца, печени, селезёнки. За час до полудня она умерла на руках у медиков.
Полицейским понятно, что происходило в квартире на Дыбенко. Праздник закончился ссорой, 31-летнему супругу погибшей что-то привиделось, и учить верности он взялся ножом.
Мужчину ищут. Отношения с Уголовным кодексом у него непростые. В 15 лет в Перми он попался на краже. Дело было прекращено, но вскоре юноша повторил. В следующие 15 лет он побывал под следствием 14 раз за хищения и угоны, последний раз получил три года лишения свободы. Год он заканчивал под административным надзором.
Петербургский Следственный комитет добавил в подборку статью об убийстве.