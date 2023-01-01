От танцев на мусорном баке до городов, стертых в пыль. Главные события года — в видеообзоре «Фонтанки»

События 2022-го развивались стремительно — здесь даже преувеличивать нечего. «Фонтанка» начала год с привычных коммунальных новостей, вроде замусоренности города, а в конце года об этих проблемах вспоминается с ностальгией.



Шнуров и танцы с крысой



В конце января инфопространство взорвал клип Сергея Шнурова «Пока так», который обвинял губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в плохой уборке мусора.

В Питере — [нецензурная брань]! Пока так.



Их наш город не [нецензурная брань],

А бегловская лопата —

Где и что она гребёт?

Клип был записан у забитых под завязку мусорных баков. Однако в распоряжение «Фонтанки» попали кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, что мусор съемочная группа Шнурова привезла сама. Оставалось только гадать, откуда взялась крыса.

Эвакуация ДНР и ЛНР



Уже в середине февраля петербуржцы забыли про обычные городские проблемы: повестка потяжелела после объявления эвакуации ДНР и ЛНР 18 февраля.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил специальную военную операцию — весь мир вздрогнул, начались боевые действия на Украине.



Мариуполь — город, которого нет

В марте боевые действия продолжились. Мировое внимание было приковано к судьбе города Мариуполя, который в результате боев оказался практически стерт с лица Земли.



Вскоре Мариуполь стал побратимом Санкт-Петербурга, и в мае «Фонтанка» вышла на улицы города, чтобы спросить горожан, как они к этому относятся. Оказалось, что многие не против помочь восстановить разрушенный город.



Смерть и пророчество Жириновского

В начале апреля скончался лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он был госпитализирован в начале февраля с COVID-19. Прежде чем он действительно умер, о его смерти успело распространиться много фейков. За один из них сенатора Александра Пронюшкина попросили сложить полномочия.



После смерти Жириновского пошли слухи о том, что он знал что-то о грядущих боевых действиях на Украине. Старое видео за 2021 год с его выступлением напоминает пророчество:



«Я хотел бы, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду: это будет год немирный».



Бунтарский дух Шевчука

Одно из ярких видео мая — это выступление Юрия Шевчука на концерте в Уфе, во время которого он объяснил всем, что такое, по его мнению, Родина, а вернее — какой частью на теле президента она не является. В результате артиста оштрафовали за дискредитацию ВС РФ.



Смерть Юрия Шатунова

В июне скончался экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов — почти сразу после того, как отсудил у Андрея Разина право исполнять свои песни. Разбирая архивные кадры, «Фонтанка» вспоминала, каким был любимец девушек в конце 80-х.



А еще в июне в Петербурге случился ПМЭФ, во время которого особенно отличилась ведущая Маргарита Симоньян: она говорила много, так что пленарная дискуссия с участием Владимира Путина почти превратилась в бенефис Маргариты Симоньян.



Шайба в сердце

В августе Санкт-Петербург потерял 14-летнего хоккеиста СКА при трагических обстоятельствах: он погиб после удара шайбой в грудь, из-за которого его сердце не выдержало. Несчастный случай произошел со Всеволодом Малковым на тренировке и попал на видео.



Тревожная осень: частичная мобилизация

Частичная мобилизация поселила в россиянах новую волну беспокойства. Владимир Путин объявил её 21-го сентября. Население разделилось: кто-то, чтобы избежать вручения повестки, поспешил на выезд из России — на границах образовались длинные очереди.



Другие россияне, наоборот, пошли в военкоматы добровольно. «Фонтанка» спрашивала у них, за что они идут сражаться.



В осенние месяцы сборы военных в регионах России продолжались. Участвовать в боевых действиях отправились первые мобилизованные. Без мужской руки на время остались многие хозяйства, дома и жены. Это — история Екатерины Лариной из Ленобласти, которая осталась одна, беременная и с целой коровьей фермой на плечах.



Эпический концерт Лепса

В начале декабря в Петербург с концертом приехал Григорий Лепс. Мало того, что о его скандальных похождениях и драке на Московском проспекте после концерта узнала вся страна, так он еще и на выступлении успел дать волю своей агрессии.



С противником, кстати, они пришли к мирному соглашению.

В Россию вернулся Виктор Бут

Под конец года в Россию вернулся россиянин Виктор Бут, который провел в тюрьме США более 10 лет по обвинению в торговле оружием и поддержке терроризма. Американцы много лет не хотели обменивать Бута, но согласились выдать его в обмен на осужденную по наркотической статье баскетболистку Бриттни Грайнер.

