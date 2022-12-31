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    «Медленное льдообразование». Как будет замерзать Финский залив в 2023 году

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    Ледовая обстановка в Финском заливе в 2023 году будет развиваться по типу умеренной зимы. Об этом 31 декабря сообщает 47news со ссылкой на Штаб ледовых проводок Администрации морских портов Балтийского моря. В первой декаде месяца будет наблюдаться медленное льдообразование. Со второй декады января ожидается переход к более интенсивному нарастанию льда.

    До 10 января на акватории Невской губы от Петербурга до маяка Толбухин будет преимущественно дрейфующий лёд сплочённостью 8–10 баллов и толщиной 15–20 сантиметров. Но у берегов Зеленогорска и Сестрорецка толщина припая может достигать уже 20–35 сантиметров.

    К 20 января в Выборгской губе ожидается припай до 40 сантиметров, а в Лужской и Копорской губах, которые традиционно замерзают не так активно, припай ожидается узкой полосой вдоль берега и толщиной до 20 сантиметров.

    Примерно к концу января кромка начальных видов льда будет проходить у маяка Вайндло. В Лужской и Копорской губах толщина припая у берегов вырастет до 30 сантиметров.

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