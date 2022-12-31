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    Если не терпится гулять. Водоканал установил в новогоднюю ночь 50 дополнительных туалетов

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    В новогоднюю ночь в центре Петербурга появятся 50 дополнительных туалетов. Как сообщил 31 декабря ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», они будут работать круглосуточно для обеспечения комфорта горожан и туристов, которые хотят встречать Новый год на улицах города. Напомним, в этом году концерт на Дворцовой площади и праздничный салют не состоятся.

    40 туалетов размещены на Дворцовой площади. Еще 10 — на Думской улице. Остальные туалеты, которые находятся в ведении предприятия, будут работать в обычном режиме.

    С 1 января 2022 года все общественные туалеты Северной столицы, за которые отвечает Водоканал, стали бесплатными для горожан.

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