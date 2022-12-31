В Пулково 31 декабря задержаны более десяти рейсов. Отмен нет

Пассажиры более 40 рейсов не смогли вовремя вылететь из Петербурга в последний день 2022 года. На онлайн-табло Пулково «Фонтанка» насчитала 45 вылетов с задержкой более получаса. Отмен рейсов нет.
Самые большие опоздания у вылетов в Сочи и Калининград. При этом пассажиры 12 задержанных рейсов пока не получили информацию о новом времени отправления.
В пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме. «Причина задержки воздушных судов — позднее прибытие воздушного судна», — отметили там.
Ранее СМИ сообщали, что в аэропортах Москвы отменили или задержали около 100 рейсов. Однако представители воздушных гаваней не связывают это с погодными условиями.