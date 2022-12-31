«Сотрудники заправки стояли и снимали». На Науки пара успела выскочить из вспыхнувшего «Форда»

Автомобильный пожар стал событием в Выборгском районе Петербурга 31 декабря. Охваченную огнём машину снимали водители и работники ближайшей заправки.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарных на пересечение проспекта Науки и Руставели вызвали незадолго до двух часов дня. У дома №79 вспыхнул «Форд». Огонь уничтожил всё, что мог.
«Сгорели сгораемые части. В 14:14 пожар ликвидирован», - уточнили в ведомстве.
читательница «Фонтанки» Яна
Подписчики паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» обратили внимание на близость заправки и удивились: «Когда машина горит в 50 метрах от заправки, особенно нелепо. На заправках есть большие огнетушители. Можно хоть денег дать работнику, взять и залить всю машину».
«Сотрудники заправки стояли и снимали на телефон, а машина загорелась в секунду, родители только успели выскочить и вызвать службы», - рассказала подробности Алина.