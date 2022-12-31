Под Петербургом водитель «Лады» рванул от полиции и подставил автомобиль под пули

В Ломоносовском районе Ленинградской области полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить гиперактивного водителя. Он трезвеет, изучая ворох протоколов.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 31 декабря, «Лада Гранта» привлекла внимание дорожной полиции у дома №1 по улице Промышленной в посёлке Русско-Высоцкое накануне в начале одиннадцатого часа вечера. Водитель к общению был не расположен и в ответ на требование остановиться увеличил скорость.
Оторваться от ДПС «Лада» пыталась двадцать минут. Автомобиль догнали на Южной Дороге, 5, после предупредительного выстрела в воздух и ещё нескольких уже по колёсам.
«В результате применения табельного оружия пострадавших нет», - уточнили в ведомстве.
Гонки устроил 36-летний житель Закавказья, успевший отметить последнюю пятницу года. Дорожные приключения водителя описали в протоколах по шести статьям КоАП. Среди них пьяная езда по встречной и на красный, непристёгнутый ремень, неповиновение полиции. В отдел мужчина уехал пассажиром автомобиля ДПС.