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    Под Петербургом водитель «Лады» рванул от полиции и подставил автомобиль под пули

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    В Ломоносовском районе Ленинградской области полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить гиперактивного водителя. Он трезвеет, изучая ворох протоколов.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 31 декабря, «Лада Гранта» привлекла внимание дорожной полиции у дома №1 по улице Промышленной в посёлке Русско-Высоцкое накануне в начале одиннадцатого часа вечера. Водитель к общению был не расположен и в ответ на требование остановиться увеличил скорость.

    Оторваться от ДПС «Лада» пыталась двадцать минут. Автомобиль догнали на Южной Дороге, 5, после предупредительного выстрела в воздух и ещё нескольких уже по колёсам.

    «В результате применения табельного оружия пострадавших нет», - уточнили в ведомстве.

    Гонки устроил 36-летний житель Закавказья, успевший отметить последнюю пятницу года. Дорожные приключения водителя описали в протоколах по шести статьям КоАП. Среди них пьяная езда по встречной и на красный, непристёгнутый ремень, неповиновение полиции. В отдел мужчина уехал пассажиром автомобиля ДПС.

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