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    В Петербурге хмельной бузотёр вывел из строя бригаду скорой

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    Праздничное настроение и алкоголь ударили в голову жителю Петербурга, а досталось медикам. Новогодним подарком рискует стать уголовное дело.

    О задержании напавшего на скорую дебошира в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили 31 декабря. Обращением в полицию для бригады закончился выезд на площадь Ленина, 3. Около четырёх часов дня там пытались помочь пьяному, но не учли его желание продолжить банкет.

    В результате в больницу пациентом уехал избитый 50-летний водитель скорой. Девушку-фельдшера скандалист тоже не пощадил.

    «На месте происшествия сотрудниками полиции буйный гражданин был задержан и доставлен в медицинское учреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в полицейском главке.

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