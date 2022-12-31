В Петербурге хмельной бузотёр вывел из строя бригаду скорой

Праздничное настроение и алкоголь ударили в голову жителю Петербурга, а досталось медикам. Новогодним подарком рискует стать уголовное дело.



О задержании напавшего на скорую дебошира в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили 31 декабря. Обращением в полицию для бригады закончился выезд на площадь Ленина, 3. Около четырёх часов дня там пытались помочь пьяному, но не учли его желание продолжить банкет.

В результате в больницу пациентом уехал избитый 50-летний водитель скорой. Девушку-фельдшера скандалист тоже не пощадил.

«На месте происшествия сотрудниками полиции буйный гражданин был задержан и доставлен в медицинское учреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в полицейском главке.