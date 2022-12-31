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    Папа римский на покое Бенедикт XVI скончался

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    Первый за несколько веков папа римский, отказавшийся от престола, Бенедикт XVI скончался 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Ватикана.

    Папе на покое было 95 лет.

    В последние годы Бенедикт XVI жил в небольшом монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.

    Престол Бенедикт XVI занимал в период с 2005 по 2013 год. Отречение стало неожиданностью — такого не происходило со Средневековья. Бенедикт XVI ранее был архиепископом в Мюнхене. Его мирское имя — Йозеф Ратцингер. Будучи папой римским, он стал первым за несколько сотен лет представителем Германии на престоле.

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