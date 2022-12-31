В дороге, с почтовиками и на Невском. Новогодние традиции «Фонтанки»

Фото: Татьяна Газарян/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





К Новому году не все относятся однозначно. Тем не менее именно этот праздник для многих неотъемлемо связан с традициями. Как семейными, так и личными. У сотрудников «Фонтанки» новогодние традиции тоже есть. Редакция с удовольствием делится своими историями.



Порадовать детей дважды

К семье редактора отдела новостей Татьяны Востроиловой Дед Мороз приходит раньше обычного, но в этом есть плюс: «У нас Дед Мороз занятой, поэтому к детям он приходит днем. Подарки от него дети открывают сразу. От родителей — только после боя курантов. А еще мы в новогоднюю ночь регулярно слушаем Земфиру».



Отправить письмо себе

Новый год — хороший повод для того, чтобы поговорить с самим собой и подвести какие-то итоги. Так делает журналист Алина Ампелонская: «Я пишу в новогодний вечер письмо самой себе, чтобы открыть в следующее 31 декабря. Рассказываю, что важного произошло и чего бы мне в наступающий год хотелось. Иногда за 12 месяцев письма теряются, но большого значения это не имеет: главное для меня — написать новое письмо, а не прочитать предыдущее».



Вместе не только поесть, но и приготовить

«За неделю до Нового года мы начинаем лепить пельмени — настоящие, домашние. Сами делаем фарш из красной рыбы, так как делаем мы их на Сахалине. Лепим очень много и всей семьёй, сближаясь в процессе. А потом все праздники их едим и делимся с родственниками. В последние годы у меня не получается присоединиться к лепке, ибо я живу в Петербурге и прилетаю только к празднику, когда пельмени уже готовы», — рассказала Любовь Хмелевская.

Быть щедрыми и стремиться к чему-то новому



«Родители всегда готовили студень (он же холодец). Долго-долго варили, разливали по суповым тарелкам, они занимали весь холодильник, стояли друг на друге. Для этого до сих пор хранится целая стопка тарелок. Мне доверяли раскладывать травинки и яркие морковные кружочки. А ещё пекли «Наполеон», когда вообще сладости были в дефиците. Незабываемый плюс был в том, что с ложки разрешалось слизать остатки крема и доесть крошки коржа. Ну и ёлка, конечно. Когда я была маленькая, пару раз приходил Дед Мороз — в мамином халате и с её же голосом. Зато он приносил подарки под ёлку не только ночью 1 января, но и все оставшиеся дни каникул, щедрости ему было не занимать. В моей семье мы с мужем готовим уже не так много, но стараемся каждый год что-то новое», — делится редактор Юлия Яковлева.



Провести время в дороге

31 декабря выпускающий редактор Мария Цыганкова обычно работает. Впрочем, 1 января тоже. Поэтому Новый год встречает в обнимку с ноутбуком. Однако это не мешает семейной традиции: «Поздним вечером 31 декабря мы садимся в машину и куда-то едем. Обычно — на красивое видовое место в Петербурге или в ближайшем пригороде. Например, на пристань в Кронштадте или в поселок имени Морозова на берег напротив крепости Орешек. Обычно в таких местах можно увидеть много фейерверков. Удивительно, но самый спокойный Новый год мы встречали на ЗСД: дорога была абсолютно пустой — мы и еще одна машина. Можно было ехать очень медленно и наслаждаться открывающимися видами».



Напитаться атмосферой праздника

«Я на Новый год, во-первых, 31-го хожу по Невскому за новогодним настроением, а еще пишу список того, что хочу сделать в следующем году, — и сравниваю с предыдущим, что реально удалось», — рассказала Алина Циопа.

Отметить Новый год несколько раз

Семья руководителя отдела спецпроектов «Фонтанки» Елены Рожновой встречает Новый год аж четыре раза: «В моей семье Новый год отмечают 4 раза, мы начинаем с празднования норильского Нового года, где праздник наступает на 4 часа раньше. Далее — по времени Нового Уренгоя (на 2 часа раньше Москвы), по московскому времени в Петербурге очно и в 01:00 встречаем по украинскому. Все эти цифры не случайны для моей семьи. Все эти места: Норильск, Уренгой, Петербург, Украина — близкие моей семье точки притяжения, места, где мы жили, росли, живем. Итого: за стол садимся рано, выходим поздно».



Сделать установку

«У моей мамы много новогодних ритуалов, которые тянут на отдельный марафон. Со мной срабатывает только одна штука — перед Новым годом написать список желаний в каком-нибудь специальном блокноте или ежедневнике. К концу наступившего года обычно все сбывается», — говорит корреспондент Юлия Копыльцова.

Отметить всем двором

Не только семья, но и соседи окружают журналиста «Фонтанки» Фёдора Данилова в новогоднюю ночь: «У нас в Рыбинске дом на 8 семей. Его построили отцы в 1991 году. Там дружеская атмосфера. И все 31-го в полночь после курантов выходят во двор, чтобы массово запускать фейерверк. Все ждут друга друга и только потом начинают. Еще здесь используется маневр, чтобы детей обмануть. Пока все на улице, под ёлкой чудесным образом появляются подарки».

Бонус: Снеговики-почтовики и новогодние чудеса



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Уже на следующий год вы можете подарить детям немного новогоднего волшебства. О том, как это сделать, рассказывает редактор «Фонтанки» Мария Мокейчева: «1 декабря мы пишем с детьми письма Деду Морозу. Каждый ребенок в письме рассказывает о главных, по его мнению, событиях, которые произошли за этот год, о своих достижениях. А также пишет, какой подарок он хотел бы получить. Письма украшаются рисунками, новогодними наклейками, упаковываются в конверты (тоже сделанные своими руками). И затем все это великолепие кладется в морозилку. Ночью письма из морозилки забирают Снеговики-почтовики, а взамен оставляют детям мороженое».



Папа Денис добавляет: «Началась эта традиция, когда у нас была еще только одна дочка — совсем маленькая. Сейчас ей 13 — взрослый человек, и у нее теперь два брата. Но возраст тинейджера не мешает ей продолжать следовать той традиции. Ведь если написать письмо, получишь второй подарок — кроме родительского. А если выпендриваться и говорить, что слишком большой для этого, — второго подарка не будет».



«Фонтанка.ру»