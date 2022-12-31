    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    3 м/с, южн

    755мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.34eur75.66

    Празднуйте спокойно. Стало известно, сколько военных будут охранять небо Москвы в новогоднюю ночь

    2402
    19 комментариев

    Более 1800 военнослужащих будут дежурить с 31 декабря на 1 января в Первой армии противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), которая отвечает за охрану неба Москвы и центрального промышленного района. Об этом 31 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

    Боевые расчеты объединения будут нести службы в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений РТВ (радиотехнических войск), пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей.

    Всего в период новогодних праздников и выходных будут дежурить около 20 тысяч военных объединения ПВО-ПРО. Они прошли боевую подготовку в полном объеме, подчеркнули в Минобороны.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close