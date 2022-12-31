Празднуйте спокойно. Стало известно, сколько военных будут охранять небо Москвы в новогоднюю ночь

Более 1800 военнослужащих будут дежурить с 31 декабря на 1 января в Первой армии противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), которая отвечает за охрану неба Москвы и центрального промышленного района. Об этом 31 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.



Боевые расчеты объединения будут нести службы в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений РТВ (радиотехнических войск), пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей.