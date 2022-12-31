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    При ночном пожаре на Академика Байкова пострадали мужчина и женщина

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    Двое жителей Калининского района Петербурга попали в больницу после пожара в девятиэтажке в ночь на 31 декабря.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на улице Академика Байкова, 5/1, поступил на пульт дежурного в 2:45. Горела комната в трёхкомнатной квартире, огонь захватил половину помещения.

    Силами четырёх расчётов квартиру потушили немногим позже трёх часов ночи. Для двух человек пожар закончился в карете скорой.

    «Пострадали мужчина и женщина, госпитализируются в лечебное учреждение», — уточнили в ведомстве.

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