Ждать квот до весны нет времени. 12-летнему Мирославу нужна помощь

Мирослав родился с дефектом таранной кости. Благодаря лечению, он начал ходить. Но произошёл рецидив — врачи диагностировали признаки некроза кости. Мальчику срочно нужна операция. Дожидаться квот до весны нет времени.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Мирослав Чаговец, 12 лет. Врождённая деформация стоп. Требуются этапные операции. Стоимость 395 001 руб. «Сын родился с искривленными стопами — они были вывернуты наружу. После выписки ортопед диагностировал дефект развития таранной кости (она соединяет голеностоп со стопой) и начал гипсования.

Полгода Мирослав провёл в гипсе по колено, но результата это не дало. Тогда сыну сделали операции, благодаря которым удалось вывести стопы в правильное положение. Лечение прошло успешно: в год с небольшим Мирослав начал ходить. Несколько раз в год сын проходил курсы реабилитации, массажа, ЛФК, грязелечения, постоянно носил ортопедическую обувь.

Но этой весной стал жаловаться на боли в ногах при ходьбе и быстро уставать. Я заметила, что его стопы снова стали разворачиваться наружу. Мне посоветовали обратиться в петербургский Центр имени Альбрехта к ортопеду Андрею Кольцову. Он диагностировал рецидив деформации на обеих ногах и признаки некроза таранной кости — особенно на правой стопе. Нужно как можно скорее начать хирургическое лечение. Врачи воссоздадут разрушенные таранные кости собственной костной тканью сына и устранят деформации стоп. Но квоты в этой клинике появятся не раньше весны, а откладывать лечение опасно. Прошу вас, помогите с оплатой операций! Самим нам не справиться». Галина Чаговец, Краснодарский край

Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта (Санкт-Петербург): «У Мирослава врожденная деформация стоп, рецидив деформации, асептический некроз таранной кости с двух сторон. С учетом прогрессирующих функциональных нарушений необходимо в максимально сжатые сроки провести хирургическое лечение — поэтапное устранение деформации сначала правой стопы, а затем левой». ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырех банковских дней.

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