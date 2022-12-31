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    Ждать квот до весны нет времени. 12-летнему Мирославу нужна помощь

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    Мирослав родился с дефектом таранной кости. Благодаря лечению, он начал ходить. Но произошёл рецидив — врачи диагностировали признаки некроза кости. Мальчику срочно нужна операция. Дожидаться квот до весны нет времени.

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    «Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

    Мирослав Чаговец, 12 лет.

    Врождённая деформация стоп.

    Требуются этапные операции. Стоимость 395 001 руб.

    «Сын родился с искривленными стопами — они были вывернуты наружу. После выписки ортопед диагностировал дефект развития таранной кости (она соединяет голеностоп со стопой) и начал гипсования.

    Полгода Мирослав провёл в гипсе по колено, но результата это не дало. Тогда сыну сделали операции, благодаря которым удалось вывести стопы в правильное положение.

    Лечение прошло успешно: в год с небольшим Мирослав начал ходить. Несколько раз в год сын проходил курсы реабилитации, массажа, ЛФК, грязелечения, постоянно носил ортопедическую обувь.

    Но этой весной стал жаловаться на боли в ногах при ходьбе и быстро уставать. Я заметила, что его стопы снова стали разворачиваться наружу. Мне посоветовали обратиться в петербургский Центр имени Альбрехта к ортопеду Андрею Кольцову. Он диагностировал рецидив деформации на обеих ногах и признаки некроза таранной кости — особенно на правой стопе.

    Нужно как можно скорее начать хирургическое лечение. Врачи воссоздадут разрушенные таранные кости собственной костной тканью сына и устранят деформации стоп. Но квоты в этой клинике появятся не раньше весны, а откладывать лечение опасно. Прошу вас, помогите с оплатой операций! Самим нам не справиться». Галина Чаговец, Краснодарский край

    Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта (Санкт-Петербург):

    «У Мирослава врожденная деформация стоп, рецидив деформации, асептический некроз таранной кости с двух сторон. С учетом прогрессирующих функциональных нарушений необходимо в максимально сжатые сроки провести хирургическое лечение — поэтапное устранение деформации сначала правой стопы, а затем левой».

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

    ИЛИ ЗДЕСЬ

    Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырех банковских дней.

    Контакты для оказания помощи:

    8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

    тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

    В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

    Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

    Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

    Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

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