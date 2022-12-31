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    Как работает общественный транспорт в Петербурге в новогоднюю ночь

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    Петербуржцы и гости города в Новый год смогут ездить общественным транспортом до утра: в честь праздника он будет работать круглосуточно. Будет открыта подземка и будут осуществляться несколько автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов.

    Станции метро в ночь с 31 декабря на 1 января будут открыты на вход и выход с 1:00 до 5:00. Закрыты будут первые вестибюли станций «Проспект Ветеранов», «Девяткино», «Московская», «Дунайская» и «Зенит» и вторые вестибюли станций «Ленинский проспект», «Невский проспект» и «Проспект Славы». Также будут недоступны вестибюли станций «Технологический институт — 1», «Площадь Александра Невского — 2», «Достоевская» и «Чернышевская». С полуночи до 4:30 1 января нельзя будет купить проездные билеты на основе БСК и активировать интернет-платежи, в это время пассажиры смогут приобрести только жетоны за наличный расчет.

    Автобусы в это же время будут курсировать по 20 маршрутам: №№ 2, 3, 13, 77, 100, 101А, 115А, 120, 145А, 186, 190, 193, 196, 197, 204Э, 211, 239, 271, 290 и 397. Проезд в них можно будет оплатить и покупкой разового билета, и проездным, и банковской картой.

    Будут работать шесть троллейбусных маршрутов: №№ 2, 13, 14, 23, 31 и 46.

    Трамваи повезут ночных пассажиров по пяти маршрутам: №№ 7, 43, 55, 60 и 100.

    Интервал движения наземного транспорта составит полчаса.

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    Новый годОбщественный транспорт
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