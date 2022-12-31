Как работает общественный транспорт в Петербурге в новогоднюю ночь

Петербуржцы и гости города в Новый год смогут ездить общественным транспортом до утра: в честь праздника он будет работать круглосуточно. Будет открыта подземка и будут осуществляться несколько автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов.



Станции метро в ночь с 31 декабря на 1 января будут открыты на вход и выход с 1:00 до 5:00. Закрыты будут первые вестибюли станций «Проспект Ветеранов», «Девяткино», «Московская», «Дунайская» и «Зенит» и вторые вестибюли станций «Ленинский проспект», «Невский проспект» и «Проспект Славы». Также будут недоступны вестибюли станций «Технологический институт — 1», «Площадь Александра Невского — 2», «Достоевская» и «Чернышевская». С полуночи до 4:30 1 января нельзя будет купить проездные билеты на основе БСК и активировать интернет-платежи, в это время пассажиры смогут приобрести только жетоны за наличный расчет.