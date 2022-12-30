Несмотря на предшествующую Новому году суету и спорность, праздник объединяет. У многих и вовсе со временем появляются собственные традиции. Семейные или личные, они вдруг становятся чем-то неотъемлемым. И даже не всегда важно, как именно все начиналось. «Фонтанка» решила поделиться своими новогодними традициями: вполне возможно, кто-то захочет их перенять.
Быть щедрым, готовить и радовать детей. «Фонтанка» делится новогодними традициями
Несмотря на предшествующую Новому году суету и спорность, праздник объединяет. У многих и вовсе со временем появляются собственные традиции. Семейные или личные, они вдруг становятся чем-то неотъемлемым. И даже не всегда важно, как именно все начиналось. «Фонтанка» решила поделиться своими новогодними традициями: вполне возможно, кто-то захочет их перенять.
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