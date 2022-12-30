Трое детей погибли в аварии с фурой в Мурманской области

При столкновении легковой машины и фуры в Мурманской области погибли трое детей, двое взрослых пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц.
ДТП произошло днем 30 декабря на 1201-м километре автодороги «Кола», сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону. Пострадавшие попали в больницу, а погибшим детям было 11 лет, 5 и 3 года, сообщают в соцсетях очевидцы.
На месте работают следователи и криминалисты, поврежденные машины осматривают, а свидетелей допрашивают. Назначены судебно-медицинские экспертизы.