    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 0

    2 м/с, ю-з

    752мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.34eur75.66

    Очевидцы рассказали о седане, сбившем прохожего на улице Доблести и пустившемся в бега

    1424
    3 комментария

    Вечером пятницы молодой человек попал в больницу после аварии на улице Доблести. Об этом рассказывают очевидцы, уточнив, что прохожего сбил черный седан и уехал.

    ПоделитьсяПоделиться

    ДТП произошло около шести вечера у дома 18/1, сообщает 30 декабря «Мегаполис». По предварительным данным, пострадавший — мужчина 18–27 лет — был без сознания, его забрали медики скорой.

    «Я выходил из парадной, услышал хлопок и шум мотора. Марку машины не успел разглядеть, это был черный седан, издали похожий на «Ладу». Он резко уехал», — заявил свидетель.

    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close