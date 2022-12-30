Очевидцы рассказали о седане, сбившем прохожего на улице Доблести и пустившемся в бега

Вечером пятницы молодой человек попал в больницу после аварии на улице Доблести. Об этом рассказывают очевидцы, уточнив, что прохожего сбил черный седан и уехал.
ДТП произошло около шести вечера у дома 18/1, сообщает 30 декабря «Мегаполис». По предварительным данным, пострадавший — мужчина 18–27 лет — был без сознания, его забрали медики скорой.
«Я выходил из парадной, услышал хлопок и шум мотора. Марку машины не успел разглядеть, это был черный седан, издали похожий на «Ладу». Он резко уехал», — заявил свидетель.
«Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.