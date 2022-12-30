И уносит меня. Последний день года подарит Петербургу опасный ветер

Предновогодней суете петербуржцев может помешать погода — в субботу, 31 декабря, в город пожалует сильный ветер. Это означает «желтый» уровень погодной опасности, предупреждает пресс-служба Смольного.



Этот режим будет действовать с 9 утра до 9 вечера. В прибрежных районах порывы ветра смогут достигать 15 метров в секунду, так что горожан просят гулять осторожнее.



Ранее о сильном ветре предупреждали и в МЧС, а также о гололедице. По данным Северо-Западного УГМС, в ночь на 31 декабря в городе ожидаются мокрый снег, дождь и слабый туман. Температура воздуха в течение дня составит +2...+4 градуса. В новогоднюю ночь тоже возможен дождь.

