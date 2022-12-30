    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 0

    2 м/с, ю-з

    752мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.34eur75.66

    И уносит меня. Последний день года подарит Петербургу опасный ветер

    1871
    обсудить

    Предновогодней суете петербуржцев может помешать погода — в субботу, 31 декабря, в город пожалует сильный ветер. Это означает «желтый» уровень погодной опасности, предупреждает пресс-служба Смольного.

    Этот режим будет действовать с 9 утра до 9 вечера. В прибрежных районах порывы ветра смогут достигать 15 метров в секунду, так что горожан просят гулять осторожнее.

    Ранее о сильном ветре предупреждали и в МЧС, а также о гололедице. По данным Северо-Западного УГМС, в ночь на 31 декабря в городе ожидаются мокрый снег, дождь и слабый туман. Температура воздуха в течение дня составит +2...+4 градуса. В новогоднюю ночь тоже возможен дождь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close