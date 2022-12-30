Россияне в третьем квартале вывели за границу рекордные 1,47 трлн рублей

В июле — сентябре 2022 года россияне перевели на счета в зарубежных банках рекордные 1,47 трлн рублей, следует из статистики Банка России. Об этом 30 декабря пишет РБК.
Это почти в 26 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года. Тогда россияне перевели на валютные счета в иностранных банках 57 млрд рублей.
В первом квартале 2022 года граждане перевели на счета в зарубежных банках 543,3 млрд рублей, во втором — 550,7 млрд рублей. Результаты всех кварталов года стали рекордными за всю историю наблюдений ЦБ РФ с 2018 года.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что Банк России не видит причин для беспокойства в оттоке валюты за рубеж. «Мы не считаем необходимым принимать какие-то специальные меры в связи с этим. Возврат этих средств в российскую банковскую систему, в рубли, будет по мере того, как будет расти уверенность в макроэкономической стабильности, в ценовой стабильности», — сообщила она.
На фоне частичной мобилизации в сентябре 2022 года россияне забрали из банков рекордные 458 млрд рублей. Это максимальный показатель с февраля этого года, когда отток составил 1,2 трлн рублей.