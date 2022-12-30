Россияне в третьем квартале вывели за границу рекордные 1,47 трлн рублей

В июле — сентябре 2022 года россияне перевели на счета в зарубежных банках рекордные 1,47 трлн рублей, следует из статистики Банка России. Об этом 30 декабря пишет РБК.



Это почти в 26 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года. Тогда россияне перевели на валютные счета в иностранных банках 57 млрд рублей.



В первом квартале 2022 года граждане перевели на счета в зарубежных банках 543,3 млрд рублей, во втором — 550,7 млрд рублей. Результаты всех кварталов года стали рекордными за всю историю наблюдений ЦБ РФ с 2018 года.

