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    Если вы думаете, что ничего не успеваете, у нас есть прививка: в Москве салаты режут прямо в метро

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    Новогодняя суета в Москве распространилась и на подземку. Спустившись в столичное метро, двое молодых людей решили не терять время и нарезать салат прямо в вагоне.

    «В вагоне сидели двое молодых людей с кастрюлей и на досочке нарезали соленые огурцы и колбасу», — рассказала днем 30 декабря читательница «Фонтанки» Евгения. По ее словам, действо продолжалось на протяжении 8 остановок. Прервалось оно только, когда юношам пришлось выходить на «Киевской». Кастрюльку молодые люди прихватили с собой.

    Евгения добавила, что входящие в вагон пассажиры сначала столбенели при виде необычного зрелища. Привыкнув, многие начинали смеяться. Из дополнительного праздничного антуража у парней с собой был большой красный мешок.

    Какой именно салат пытались успеть нарезать необычные пассажиры, неизвестно. Застать удалось лишь два ингредиента: соленые огурцы и колбасу.

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