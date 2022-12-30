Если вы думаете, что ничего не успеваете, у нас есть прививка: в Москве салаты режут прямо в метро

Новогодняя суета в Москве распространилась и на подземку. Спустившись в столичное метро, двое молодых людей решили не терять время и нарезать салат прямо в вагоне.



«В вагоне сидели двое молодых людей с кастрюлей и на досочке нарезали соленые огурцы и колбасу», — рассказала днем 30 декабря читательница «Фонтанки» Евгения. По ее словам, действо продолжалось на протяжении 8 остановок. Прервалось оно только, когда юношам пришлось выходить на «Киевской». Кастрюльку молодые люди прихватили с собой.