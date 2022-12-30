В 2023 году дорожники выйдут на последний четырехполосный участок КАД

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» рассказало о ремонтных планах на федеральных трассах Петербургу и Ленобласти в 2023 году. Работы ждут Киевское шоссе, трассы «Кола» и «Вологда — Новая Ладога», а также участок КАД на севере города.

В 2022 году дорожное управление заключило контракты на строительство и реконструкцию трех участков федеральных трасс в Петербурге и Ленинградской области, сообщает 30 декабря пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В следующем году стартуют работы на последнем четырехполосном участке КАД от пересечения с Приморским шоссе до северной развязки с ЗСД.