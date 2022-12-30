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    В 2023 году дорожники выйдут на последний четырехполосный участок КАД

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    ФКУ Упрдор «Северо-Запад» рассказало о ремонтных планах на федеральных трассах Петербургу и Ленобласти в 2023 году. Работы ждут Киевское шоссе, трассы «Кола» и «Вологда — Новая Ладога», а также участок КАД на севере города.

    В 2022 году дорожное управление заключило контракты на строительство и реконструкцию трех участков федеральных трасс в Петербурге и Ленинградской области, сообщает 30 декабря пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В следующем году стартуют работы на последнем четырехполосном участке КАД от пересечения с Приморским шоссе до северной развязки с ЗСД.

    На трассе Р-23 «Псков» развернутся строительно-монтажные работы на участке с 54-го по 80-й километр: будут строить обход деревни Лядино и расширять существующий участок с двух до шести полос. В районе Синявинских садоводств продолжат переустройство газопроводов, пересекающих трассу Р-21 «Кола», что позволит убрать «бутылочное горлышко» на 56–57-м километре дороги и на всем протяжении реконструированного участка пустить движение по четырем полосам. Заключен также двухлетний контракт на ремонт 40-километрового участка трассы А-114 «Вологда — Новая Ладога» в Тихвинском и Бокситогорском районах.

    В общей сложности в Петербурге и Ленобласти в ведении ФКУ Упрдор «Северо-Запад» находятся 10 дорог федерального значения общей протяженностью 1 894 километра. В 2022 году в двух регионах обновили более 250 километров федеральных трасс. На КАД Петербурга, в частности, заменили покрытие на 11 участках и 9 деформационных швов на мостах и путепроводах.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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