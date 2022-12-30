Подполковник СК погиб под обстрелом в Донецке

В Донецке в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погиб замруководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета РФ по Объединенной группировке войск подполковник юстиции Евгений Рыбаков. Это случилось в пятницу, 30 декабря, сообщили в СК РФ.
В Следственном комитете рассказали, что Рыбаков являлся ветераном боевых действий и ветераном военной службы. У него остались жена и двое малолетних детей. По факту гибели подполковника юстиции Рыбакова возбуждено уголовное дело.
Свои соболезнования семье погибшего выразил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.