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    Подполковник СК погиб под обстрелом в Донецке

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    В Донецке в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погиб замруководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета РФ по Объединенной группировке войск подполковник юстиции Евгений Рыбаков. Это случилось в пятницу, 30 декабря, сообщили в СК РФ.

    Фото: СК РФ
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    В Следственном комитете рассказали, что Рыбаков являлся ветераном боевых действий и ветераном военной службы. У него остались жена и двое малолетних детей. По факту гибели подполковника юстиции Рыбакова возбуждено уголовное дело.

    Свои соболезнования семье погибшего выразил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

    Фото: СК РФ

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