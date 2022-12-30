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    Экс-боец UFC и бывший тренер детей Кадырова неожиданно умер в 31 год

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    Российский боец смешанных единоборств Абдул-Керим Эдилов умер в возрасте 31 года, сообщает BJ Penn. Причина смерти пока не называется.

    Эдилов бился в полутяжелой весовой категории. Его профессиональный рекорд 17 побед и 4 поражения. Одну из побед он одержал в UFC – самой престижной лиге MMA. Бой прошел в 2017 году. Эдилов отправил в нокаут серба Бояна Михайловича.

    В прошлом Абдул-Керим Эдилов, по данным издания, тренировал детей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Также он занимал должность заместителя председателя правительства Чеченской республики. В ноябре 2022 года Абдулу-Керима сняли с поста.

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