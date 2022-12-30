Аномальные пробки заткнули улицы Петербурга уже в середине дня

Дороги Петербурга 30 декабря оказались загружены на 7 баллов уже в третьем часу дня. И ближайшие три часа свободнее они не станут, считают аналитики.

По данным «Яндекс.Пробок», трафик в городе сейчас на 2 балла плотнее обычного для середины дня пятницы. Самая напряженная ситуация наблюдается в центре: «покраснели» Садовая улица и набережные Фонтанки, Московский проспект в центр, Дворцовая набережная и набережная Кутузова, в районе площади Восстания и площади Александра Невского улицы на карте и вовсе окрасились в бордовый вместе с Тульской улицей и Синопской набережной. Плотно на Петроградской стороне, набережных Невы и Большой Невки.