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    «Нужно завершить дела эффективно и победоносно». В Кремле раскрыли, что будет делать Путин в предвыборном году

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    Президентские выборы запланированы на 2024 год, но для Владимира Путина важнее работа и ее результат. Так 30 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, повлияет ли на работу главы государства то, что 2023 год будет предвыборным.

    По словам Пескова, главное для Путина — работа и ее результат, особенно, «когда речь идет о таком судьбоносном моменте в истории нашей Родины, где ответственность всех кратно повышается».

    «Поэтому главное будет — это наши дела, с которыми мы начали сталкиваться в этом году и которые нужно завершить на 100 процентов эффективно и победоносно», — подчеркнул представитель президента.

    Говоря о грядущих выборах, Песков отметил, что они запланированы на 2024 год, поэтому «с точки зрения каких-то начал электоральных процессов, наверное, они, конечно, так или иначе последуют».

    При этом пока точно неясно, пойдет ли Владимир Путин на новый президентский срок. 2 ноября Песков сказал, что глава государства еще не решил, будет ли он баллотироваться в 2024 году.

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