«Нужно завершить дела эффективно и победоносно». В Кремле раскрыли, что будет делать Путин в предвыборном году

Президентские выборы запланированы на 2024 год, но для Владимира Путина важнее работа и ее результат. Так 30 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, повлияет ли на работу главы государства то, что 2023 год будет предвыборным.



По словам Пескова, главное для Путина — работа и ее результат, особенно, «когда речь идет о таком судьбоносном моменте в истории нашей Родины, где ответственность всех кратно повышается».



«Поэтому главное будет — это наши дела, с которыми мы начали сталкиваться в этом году и которые нужно завершить на 100 процентов эффективно и победоносно», — подчеркнул представитель президента.

