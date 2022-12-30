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    В Москве под заказ украли шкуры диких животных и даже успели прогулять вырученные деньги

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    Московская мастерская осталась без 17 шкур перед новым годом. Новых владельцев ищет полиция.

    Как сообщает 30 декабря МВД Медиа, двое мужчин взломали ночью замок в помещение на улице Электродной и унесли 10 шкур медведя, 5 – волка, 2 – антилопы.

    Пострадавшие владельцы оценили ущерб в более, чем 200 тысяч рублей.

    Взломщиков задержали, они оказались приезжими в возрасте 37 и 39 лет.

    «К моменту задержания они успели сбыть, а вырученные деньги потратить по личному усмотрению», - говорится в сообщении.

    Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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    КражаШкура медведя
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