В Москве под заказ украли шкуры диких животных и даже успели прогулять вырученные деньги

Московская мастерская осталась без 17 шкур перед новым годом. Новых владельцев ищет полиция.
Как сообщает 30 декабря МВД Медиа, двое мужчин взломали ночью замок в помещение на улице Электродной и унесли 10 шкур медведя, 5 – волка, 2 – антилопы.
Пострадавшие владельцы оценили ущерб в более, чем 200 тысяч рублей.
Взломщиков задержали, они оказались приезжими в возрасте 37 и 39 лет.
«К моменту задержания они успели сбыть, а вырученные деньги потратить по личному усмотрению», - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье «кража».