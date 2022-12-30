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    Молись и кайся. Петербургский суд разбирал взаимосвязь телефона, подростка, отвертки и крестного знамения

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    Выборгский районный суд огласил приговор в отношении Алексея Федоренко, обвинявшегося в попытке убийства собственной матери. Разбирательство осложнялось тем, что ни фигурант, ни потерпевшая толком ничего не помнили. Подробности 30 декабря рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Суд установил, что вечером 9 декабря 2021 года в квартире на Поэтическом бульваре пьяный Федоренко напал с отверткой на мать. Один раз ударил в грудь, дважды — в голову. Здоровью женщины был причинен тяжкий вред. Фигурант, допрошенный в заседании, рассказал, что все началось с того, что его 11-летняя племяшка начала снимать его на телефон. Федоренко разозлился и побежал за ребенком. Все, что было дальше, — стерто из памяти. Сознание вернулось к нему в окружении полиции и медиков. Мужчина заявил, что не хотел убивать свою мать и в содеянном раскаивается.

    Мама Федоренко сообщила, что подробностей не помнит. Помнит лишь, как сын ее бил отверткой, а потом сел рядом с ней, что-то говорил, плакал и крестился. Женщина призналась, что плохо слышит после коронавируса и не поняла, из-за чего в семье в тот вечер начался скандал.

    Суд переквалифицировал действия Федоренко на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и назначил ему 5 лет лишения свободы в ИК общего режима.

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    Комментарии 3

    Mimic30 Дек 2022 в 14:25
    "Племяшка"?
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