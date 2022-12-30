Почему в ВМФ России прокурора Петербурга Мельника считают вице-адмиралом. Найди его на фото

«Фонтанка» разворачивает стандартную новость о присвоении звания прокурору Петербурга военно-морским образом. Мы представляем подводные доказательства, что самый главный ресурс у Мельника — под шпицем Адмиралтейства. Повод новости очевиден. Не секрет, что 28 декабря указом президента присвоено очередное звание прокурору Петербурга Виктору Мельнику. Он уже государственный советник юстиции второго класса. Это можно перевести как генерал-лейтенант. Но «Фонтанку» поправили в неожиданном месте. «Мельник — вице-адмирал. Это очевидно». Услышав это высказывание от заслуженного человека в штабе ВМФ РФ, журналист попросил аргументированного обоснования.

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Считаем, что прежде, чем идти по тексту дальше, сотрудники прокуратуры города должны самостоятельно найти своего шефа. Остальным поможем. Это групповая фотография 1997 года. Курсанты 5-го курса штурманского факультета стоят перед памятником советским подводникам на плацу Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола, до сих пор расположенного в Морском переулке напротив Балтийского вокзала (через Обводный канал). Посередине — капитан третьего ранга, командир роты Сергей Федотов, первый справа от него и есть Виктор Мельник. Стоит правильно — поближе к начальству. 25 лет назад он носил почетное звание старшего старшины.

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Что касается остальных орлов, то сегодня многие из них тоже служат далеко от подводных лодок. На всех не хватило. Так, к примеру, четвертый справа от офицера — Евгений Лысенко — является главным юристом ВМФ. Четвертый слева — Николай Скрынник — советник Главного командования ВМФ по межконфессиональным вопросам (его называют «главпоп»). В верхнем ряду есть курсант, ныне служащий в ФСО. Есть тот, кто работает на таможне в Шереметьево. Третий справа — со строгой фамилией Живодеров — чемпион России по гиревому спорту, сегодня гоняет молодых в Военно-космической академии имени Можайского. «Фонтанка» может всех пересчитать. Просто это надолго, да некоторые командуют секретными подразделениями, даже ракетоносцем. Но важен оказался и сам факт штурманского факультета. Его выпускники друг друга еще как знают.