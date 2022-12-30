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    В прокате — комедия Григория Константинопольского о зарождении российского шоу-бизнеса

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    5 января в кинотеатрах — премьера фильма «Клипмейкеры». В центре сюжета — молодой московский клипмейкер Гриша, который ищет свой путь к славе посреди лихих девяностых со всеми их особенностями — бандитскими стрелками, первыми безумными вечеринками и разгулом нарождающегося шоу-бизнеса. Среди его клиентов — главные звезды страны, и кажется, что везение будет бесконечным.

    Фото: ctb.ru/
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    Для режиссера Григория Константинопольского это кино во многом автобиографическое: в девяностые он снимал такие клипы, как «Однажды мир прогнется под нас» «Машины времени», «Мал-помалу» Аллы Пугачевой — всего более трехсот роликов, а еще — известный фильм в духе Тарантино «Восемь с половиной долларов». Недаром главного героя зовут созвучно его фамилии: Гриша Византийский.

    Среди других героев можно тоже легко угадать тогдашних светских львов и львиц: Риналь Мухаметов сыграл Богдана Титомира, Никита Пресняков — собственного отца Владимира Преснякова, а Василий Коппола спародировал Федора Бондарчука. В роли криминального авторитета здесь появился культовый актер Владимир Епифанцев. Сам Константинопольский рассказал, что ностальгирует по тому времени, мрачному, но полному светлых надежд на будущее.

    Фото: ctb.ru/
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    18+

    Федор Дубшан

    Фото: ctb.ru/
    Фото: ctb.ru/

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