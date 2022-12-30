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    В кино покажут семейную драму о чудесах океана

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    Фото: paradisegroup.ru/
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    5 января на экраны выходит австралийское кино «Друг в океане». Режиссером стал австралиец Роберт Коннолли («Тайная власть», «История Джулиана Ассанжа»). По сюжету, Эбби — поклонница дайвинга. Во время одного из погружений девочка видит редчайшую рыбу — большого синего групера — и начинает с ней дружить. Однако подводному чуду угрожает опасность: за ним охотится банда браконьеров. В фильме заняты Миа Васиковски, Рада Митчелл и Эрик Бана.

    Сценарий картины написан по мотивам одноименной повести номинанта Букеровской премии Тима Уинтона. Фильм снимался в Западной Австралии на рифе Нингалу и в заливе Бремер. Помимо настоящих подводных съемок, для которых в кино привлекли команду опытных операторов-документалистов, в фильме использовали сочетание компьютерной графики и новейших аниматронных кукол. Премьера фильма состоялась на международном фестивале в Торонто и на Берлинале.

    12+

    Федор Дубшан

    Фото: paradisegroup.ru/

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