Новостройка против теплопотерь: как в современном жилье создают микроклимат

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Создание комфортной атмосферы в квартире — в прямом смысле этого слова — очень важно. Чистый воздух, вентиляция, тепло зимой, прохлада летом — чувствовать себя хорошо без всего этого достаточно сложно. В домах старой постройки нередко зимой перетапливают, что сушит воздух и заставляет открывать форточки. При создании современных новостроек стараются уделить теплоэффективности и микроклимату отдельное внимание.



Тем более, что возможность сэкономить на отоплении в квартире — это еще один конкурентный параметр на рынке жилья. Для повышения теплоэффективности новых домов сегодня служат специальные материалы и технологии, которые активно осваивают застройщики.



Показатели тепла

При проектировании систем вентиляции и теплоснабжения домов используются климатические и метеорологические параметры наружного воздуха района строительства, принимаемые в соответствии со строительным правилом «Строительная климатология», рассказала Марина Федькушова, заместитель начальника проектного отдела СК «Дальпитерстрой». Также делают специальные теплотехнические расчеты, определяющие параметры используемых материалов и конструкций,— их толщину, плотность, теплопроводность. А в соответствии со строительным правилом «Тепловая защита зданий» делают теплотехнический расчёт ограждающих конструкций для определения необходимой толщины утеплителя.



— Для начала стоит отметить, что температурные режимы в квартирах могут либо соответствовать, либо не соответствовать требованиям нормативных документов, — добавил Андрей Паньков, заместитель генерального директора по производственным вопросам Объединения «Строительный трест». — В данном случае это будет СанПиН «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В соответствии с этим документом допустимый диапазон температур для жилых комнат составляет от 18°C до 24°C в холодный период и от 20°C до 28°C — в теплый. Всё, что попадает в эти диапазоны, является нормой.



Холод и жара

Если в процессе строительства не было отклонений от проекта, то таких причин холода в квартире, как, например, промерзание стен при низких температурах воздуха из-за недостаточной толщины, быть не должно, уточнила Марина Федькушова. В числе других причин, по которым в квартире холодно зимой, эксперт назвала щели в дверных проемах или окнах, которые пропускают холодный воздух, недостаточное утепление зоны балкона, изношенность радиаторов, сквозняки в квартире, недостаточная подача центрального отопления или аварии на теплопункте.



— Что касается жары летом, то, как правило, все окна в таких жарких квартирах выходят на юг, что исключает возможность создать сквозняк, — добавила она. — Кстати, жителям кирпичных домов жару переносить легче, потому что кирпич медленно набирает тепло, чего не скажешь о бетонных блоках панельных домов, которые нагреваются очень быстро. Правда, это характерно для старых «панелек», в новых же домах наружные стены, как правило, утеплены, и этот «эффект термоса» позволяет сохранять внутри помещения нужную температуру и зимой, и летом.



— Рассмотрим те случаи, когда температурные режимы не соответствуют требованиям СанПиН, — продолжил Андрей Паньков. — При проектировании в соответствии с техническим заданием заказчика устанавливается минимальная температура в жилом помещении в диапазоне от 18°C до 24°C. Далее на основе этого значения с учетом требований энергоэффективности рассчитывают характеристики ограждающих конструкций. Это довольно большой объём значений: толщина стен и перекрытий и их утепления, размеры и конструкция окон и т.д. Сюда же идут параметры системы вентиляции и системы теплоснабжения и отопления.



Как пояснил эксперт, иногда в результате оптимизации стоимости подключения к источнику тепла или теплосети задаются температуры по нижнему пределу допустимого диапазона, но тут существуют риски, так как нередко температура теплоносителя в теплоснабжающей сети ниже заявленных в технических условиях параметров (например, вместо 95°C может быть 80°C). Также бывают случаи, когда окна могут получить скрытые дефекты, например, при неправильной эксплуатации или в результате ремонта. Тогда в квартире действительно может становиться «ненормативно» холодно. Что касается теплого периода, то для нашего северного региона редки ситуации, когда в жилой комнате температура летом превышает 28°C. Если такое возникает, то причина практически всегда в неправильной эксплуатации.



— В современных домах, по моему мнению, уже нет таких проблем, как холод зимой и жара летом, так как температура теплоносителя в отопительной системе контролируется наружными датчиками в индивидуальном тепловом пункте, а качество строительства, в том числе, подтверждается тепловизионным обследованием, — говорит Александр Леушин, основатель и генеральный директор Строительного холдинга «Сенатор». — Также для комфорта наших будущих жильцов в проектах «Панорама Невы» и «Морская Ривьера» мы устанавливаем стеклопакеты с селективным покрытием, которые не только пропускают солнечный свет, но и защищают от него в чрезмерно жаркую погоду. В холодные дни те же технологии способствуют созданию комфортной атмосферы. Через такое окно теряется меньше тепловой энергии, тепловая энергия отражается от поверхности специально обработанного стекла и возвращается в дом. Потери составляют не более 10 %.



Тепло в новом доме

Эффективность системы теплосбережения в новостройке зависит от качества фасадного утеплителя и класса установленных стеклопакетов, отметил Алексей Пятненков, директор по реализации проектов в СЗ регионе GloraX. Корректно подобранные материалы и инженерные конструкции позволяют минимизировать возможность появления так называемых мостиков холода, повышенной сырости в помещениях, перегрева воздуха или теплопотерь.

— Например, в нашем премиальном проекте GloraX Aura Василеостровский мы используем утеплитель толщиной 150 мм, который обеспечивает лучшую сопротивляемость теплопотерям. Кроме того, мы устанавливаем двухкамерные стеклопакеты с коэффициентом сопротивления теплопередаче не менее 0,71 кв.м·С/Вт. У них самый высокий показатель энергосбережения.

— Теплоэффективность — это термин, описывающий тепловые потери и защиту от них, — добавил Андрей Паньков. — Нормативная же база оперирует термином «энергоэффективность». Он характеризуется количеством энергоресурсов, которые тратятся на поддержание в доме заявленных параметров. Стоит отметить, что усилия правительства, направленные на повышение энергоэффективности в стране, не прошли даром — намеченная программа ужесточения требований в этой области успешно выполняется, и в 2023 году требования в очередной раз станут жёстче на 15 %.



— Теплоэффективность новостроек во многом обеспечивается за счет современных стройматериалов, уменьшающих процесс теплопередачи, — говорит Марина Федькушова. — Их задача — обеспечить теплоизоляцию стен, полов, кровли и фасада здания. Главной их характеристикой является теплопроводность — чем она меньше, тем лучше материал. Сегодня существует четыре типа популярных утеплителей: стекловата, каменная (базальтовая) вата, пенополистирол и экструдированный пенополистирол. Используются они в зависимости от типа конструкции здания, кровли, фасада. Кстати, последние два типа утеплителей горючие, и некоторые застройщики отказались от их использования, в том числе и наша компания.

Кроме того, теплоэффективность можно улучшить за счет ограничения размеров световых проемов и совершенствования конструкций их заполнения (тройное остекление, теплозащитное стекло и т.д.). Также эксперт напомнила, что в современных домах устанавливается поквартирная система отопления, при которой жители включают обогрев, когда есть потребность, и могут регулировать температуру в каждой комнате.



— На всех проектах нашего строительного холдинга устанавливаются современные радиаторы с терморегуляторами, которые позволяют жителям настраивать комфортную температуру и не открывать окна, — добавил Александр Леушин. — Также мы устанавливаем на вентиляционных шахтах турбо-дефлекторы, которые способствуют более эффективному воздухообмену в квартирах и снижают теплопотери.

Больше сохранить, меньше терять

Сберечь тепло в новой квартире зимой помогают правильно спроектированные и смонтированные радиаторы, вовремя проведенное переключение оконных механизмов в зимний режим, а также правильно расставленная мебель, добавил Андрей Паньков. А к потерям чаще всего приводят дефекты оконных конструкций.

— При самостоятельном монтаже собственниками квартир подоконников и утеплении оконных откосов нарушается герметизация шва, повреждаются элементы фурнитуры и т.д., — отметил он. — Также часто люди из эстетических соображений закрывают радиаторы, сильно сокращая их эффективность.



Застройщики иногда самостоятельно завышают требования к тепловой защите, однако это также повышает себестоимость строительства, поэтому такой подход, как правило, может быть оправдан в проектах с высокой стоимостью продажи, добавил Паньков. Если себестоимость проекта позволяет, то может быть добавлена система с рекуперацией тепла в системах приточно-вытяжной вентиляции, адаптивные системы управления климатом с обнаружением присутствия и т.п. Также из общепринятых технологий можно говорить об утеплении фасадов и применении поглощающих плёнок на стеклопакетах.

Покупатели квартир при желании могут самостоятельно нанести атермальную пленку на стекла своих окон, которая отражает 90 % негативных ультрафиолетовых лучей и предотвращает перегрев помещения, отметил Алексей Пятненков. Также эксперт назвал окна с мультифункциональными стеклами эффективным решением для повышения уровня теплоэффективности зданий.



— Этот материал способен избирательно пропускать тепловые излучения со стороны улицы летом, защищая квартиру от перегрева, и аккумулировать излучаемое нагревательными приборами тепло внутри помещения зимой, — уточнил он. — Также можно использовать адаптивные технологии — системы рекуперации воздуха и отопления с автоматической балансировкой, которая регулирует температуру в доме в зависимости от погоды и естественных теплопотерь здания. Это оборудование распознает, в каких квартирах теплопотери выше, и централизованно повышает температуру в радиаторах на этих участках. Таким образом, независимо от расположения помещения в здании — угловые стояки, первые и последние этажи — температура во всех квартирах будет поддерживаться на одном уровне.

— Одним из ключевых аспектов строительства тепло- и энергоэффективных домов остается улучшение фасадов здания, наружных стен, окон, — говорит Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Так, при строительстве домов Setl Group устанавливает навесные вентилируемые фасады, сохраняющие тепло в зимнее время и поддерживающие приятную температуру летом. Применение этой технологии позволяет увеличить теплоэффективность здания, существенно снизив теплопотери. Также мы используем солнцезащитное остекление, которое предотвращает перегрев квартиры в жаркие летние дни и сохраняет тепло холодной зимой благодаря специальному покрытию стекла и его отражающим свойствам. Кроме того, на отопительных приборах в квартирах предусмотрена система терморегуляторов, позволяющих автоматически регулировать теплоотдачу и потреблять только необходимое количество энергии. А насосы с частотным регулированием оборотов двигателя позволяют настраивать оптимальный режим работы системы теплоснабжения.



Анна Романова, «Фонтанка.ру»

