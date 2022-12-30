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    «Были уверены, что въедем по программе». Семья русских немцев возвращалась на Родину и едва не сошла с ума

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    Возвращение на историческую родину 40-летней Людмиле с семьей далось непросто. Женщина собиралась воспользоваться программой по возвращению соотечественников, но получилось въехать в РФ только по туристическим визам. На российской границе семью русских немцев встретили прохладно: большая часть багажа, лежавшая в автоприцепе, осталась в Нарве на платной стоянке. Об этом 30 декабря сообщает издание 47news.

    «Сказали, что мы не можем ввезти прицеп, потому что мы еще не участвуем в программе возвращения <…> Предложили растаможить по четыре евро за килограмм. У нас под 800 килограммов [3200 евро или 242 112 рублей]», — говорила женщина.

    В прицепе — все: гардероб пятерых человек, телевизор, пылесос, пуховики, семейные реликвии.

    Людмила родилась в Латвийской ССР и стала гражданкой страны после распада Советского Союза. Ее первый и второй мужья были русскими немцами. Предки нынешнего жили в Казахстане и были пролетариями. До отъезда мужчина работал в Германии сварщиком, а она — логистом-регистратором на дочернем предприятии концерта MAN.

    Семья выехала из Германии в начале декабря — муж, жена Людмила, мать-пенсионерка и сыновья-близнецы, которым по три с половиной года. В прицепе поместились вещи, нажитые за 20 лет немецкой жизни.

    По словам Людмилы, к июню 2022 года обстановка в Германии стала такой, что ее муж слышал от коллег: мол, «сейчас что-нибудь нам специально неправильно сваришь». А освоившиеся украинские беженки будто невзначай щемили дверями детей в детсадах. Пожилая мать же хотела провести старость на родине.

    «Вышел начальник заставы, говорит, нужна виза. А мы были уверены, что въедем по программе возвращения соотечественников, ничего не оформляли, а прежние визы уже истекли. А гражданин-начальник так и объяснил: документы по программе дают много преимуществ на территории России, но не при пересечении границы. За поездку без визы еще выписали каждому из взрослых штраф по две тысячи рублей», — рассказала она.

    Ближайшее консульство в Нарве, но оно закрыто. Еще есть дипломаты в Таллине. Туда и поехала семья — где-то три часа на машине.

    «Мчимся обратно на границу. Дети плачут. Пограничники пропустили, но из соседнего дома выходят таможенники. Скрупулезно расспрашивали, откуда едем, по какой такой программе, все светили фонариком в машину. Их трое, один из коллег все уговаривал — прекратите, мол, спят дети. Я уже в слезы — мы вторые сутки на границе, воды и еды уже нет», — поделилась женщина.

    Сейчас Людмила поселилась у родственников во Всеволожске. Таможенники обещают решить проблему с прицепом уже в 2023 году.

    Программа возвращения соотечественников стартовала в июне 2006 года. Воспользоваться могут граждане, после распада СССР оказавшиеся за пределами РФ. По данным МВД России, с 2006-го по 2018-й в Россию переехали 826 тысяч человек.

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