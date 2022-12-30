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    Полиция начала проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова

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    Полиции РФ проверяет журналиста Леонида Парфенова. Причина — он не уведомил органы о наличии израильского гражданства. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По данным агентства, Парфенов получил гражданство еще в 2017 году и не уведомил об этом органы внутренних дел.

    РИА Новости уточняет, что в настоящее время Парфенов находится в Грузии.

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