Полиции РФ проверяет журналиста Леонида Парфенова. Причина — он не уведомил органы о наличии израильского гражданства. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Полиция начала проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова
30 декабря 2022, 10:55
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По данным агентства, Парфенов получил гражданство еще в 2017 году и не уведомил об этом органы внутренних дел.
РИА Новости уточняет, что в настоящее время Парфенов находится в Грузии.
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