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    «Таков российский закон». Клишас исключил конфискацию собственности у уехавших россиян

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    Сенатор Андрей Клишас исключил возможность конфискации имущества у покинувших страну россиян, потому что это противоречит Конституции. Об этом парламентарий 30 декабря написал в своем Telegram-канале.

    «О конфискации имущества граждан, которые покинули страну, не может быть и речи. Противоречит Конституции и закону», — говорится в публикации.

    Также он уточнил, что у россиян конфисковать можно только орудия преступления или доход, полученный от преступной деятельности. «Таков российский закон», — добавил он.

    Недавно член Совфеда Сергей Цеков заявил, что у граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе и известных личностей, нужно отбирать имущество и передавать его участникам спецоперации ВС РФ на Украине.

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