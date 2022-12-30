«Таков российский закон». Клишас исключил конфискацию собственности у уехавших россиян

Сенатор Андрей Клишас исключил возможность конфискации имущества у покинувших страну россиян, потому что это противоречит Конституции. Об этом парламентарий 30 декабря написал в своем Telegram-канале.

«О конфискации имущества граждан, которые покинули страну, не может быть и речи. Противоречит Конституции и закону», — говорится в публикации.

Также он уточнил, что у россиян конфисковать можно только орудия преступления или доход, полученный от преступной деятельности. «Таков российский закон», — добавил он.

Недавно член Совфеда Сергей Цеков заявил, что у граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе и известных личностей, нужно отбирать имущество и передавать его участникам спецоперации ВС РФ на Украине.