В Петербурге водителя ударили ножом из-за неправильной парковки

Ножом в сердце освобождал себе дорогу пешеход в Красногвардейском районе Петербурга.
Полицию к дому 37 по улице Маршала Тухачевского вызвали накануне около шести вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 декабря.
На месте наряд нашел раненного ножом в грудь 37-летнего мужчину. Его увезли в больницу Петра Великого, где врачи оценили его состояние как тяжелое. На месте происшествия полицейские задержали подозреваемого — 41-летнего местного жителя. Он, по предварительной информации, рассказал, что впал в ярость, увидев преграждающий ему путь автомобиль. Мужчина пытался решить вопрос с затруднением в проходе с водителем словами, но в итоге в дело пошел нож.
Подозреваемого доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.