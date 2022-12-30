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    В Петербурге водителя ударили ножом из-за неправильной парковки

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    Ножом в сердце освобождал себе дорогу пешеход в Красногвардейском районе Петербурга.

    Полицию к дому 37 по улице Маршала Тухачевского вызвали накануне около шести вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 декабря.

    На месте наряд нашел раненного ножом в грудь 37-летнего мужчину. Его увезли в больницу Петра Великого, где врачи оценили его состояние как тяжелое. На месте происшествия полицейские задержали подозреваемого — 41-летнего местного жителя. Он, по предварительной информации, рассказал, что впал в ярость, увидев преграждающий ему путь автомобиль. Мужчина пытался решить вопрос с затруднением в проходе с водителем словами, но в итоге в дело пошел нож.

    Подозреваемого доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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