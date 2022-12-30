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    Его поставили в СССР по ленд-лизу. В Перми кочегар дал жару и погубил ретропоезд 1944 года выпуска

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    Ретропоезд (паровоз) полностью выгорел из-за возгорания на станции Пермь-2. Об этом 30 декабря сообщила Уральская транспортная прокуратура.

    Фото: Уральская транспортная прокуратура
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    Пожар начался 29 декабря на втором железнодорожном пути цеха моторно-вагонных секций станции Пермь-2. «В результате происшествия паровоз выгорел полностью», — говорится в сообщении ведомства.

    По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение правил противопожарной безопасности машинистом-кочегаром.

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    Огонь удалось потушить в 21:40 силами пяти пожарных расчетов.

    Пермская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и о соблюдении пожарной безопасности.

    Фото: Уральская транспортная прокуратура

    Как пишет 59.ru, паровоз железной дороги ЕА-3113 построили 1944 году на заводе American Locomotive Company и поставили в Советский Ссюз по ленд-лизу. С декабря 2015 года поезд находился в Екатеринбургском музее железнодорожного транспорта, в конце 2020 года ЕА-3113 передали в депо Пермь-Сортировочная.

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