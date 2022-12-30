Его поставили в СССР по ленд-лизу. В Перми кочегар дал жару и погубил ретропоезд 1944 года выпуска

Ретропоезд (паровоз) полностью выгорел из-за возгорания на станции Пермь-2. Об этом 30 декабря сообщила Уральская транспортная прокуратура.
Пожар начался 29 декабря на втором железнодорожном пути цеха моторно-вагонных секций станции Пермь-2. «В результате происшествия паровоз выгорел полностью», — говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение правил противопожарной безопасности машинистом-кочегаром.
Огонь удалось потушить в 21:40 силами пяти пожарных расчетов.
Пермская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и о соблюдении пожарной безопасности.