Замдиректора школы получил срок в Муроме из-за гибели пенсионерки от падения льда

Замдиректора школы
«Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев», — цитирует ТАСС решение суда. Кроме того, подсудимый должен будет выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
Замдиректора школы признали виновным по части 2 статьи 293 «Халатность» Уголовного кодекса. По версии следствия, именно он не организовал очистку кровли учебного заведения от наледи. В результате 28 февраля 2022 года на пенсионерку упала глыба льда. Спустя несколько дней женщина скончалась в больнице.
Помимо морального ущерба, суд обязал выплатить материальный ущерб — 51,9 тысячи рублей.