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    Замдиректора школы получил срок в Муроме из-за гибели пенсионерки от падения льда

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    Замдиректора школы № 16 в Муроме, что во Владимирской области, признан виновным в халатности, ставшей причиной гибели пенсионерки. Виной всему зима и наледь. Об этом сообщила пресс-служба Муромского городского суда.

    «Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев», — цитирует ТАСС решение суда. Кроме того, подсудимый должен будет выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

    Замдиректора школы признали виновным по части 2 статьи 293 «Халатность» Уголовного кодекса. По версии следствия, именно он не организовал очистку кровли учебного заведения от наледи. В результате 28 февраля 2022 года на пенсионерку упала глыба льда. Спустя несколько дней женщина скончалась в больнице.

    Помимо морального ущерба, суд обязал выплатить материальный ущерб — 51,9 тысячи рублей.

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