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    Дух реки и нарядные ели. Посмотрите, как Ленобласть готовится вступать в новый год

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    К праздникам готовятся не только люди — обитатели лесов тоже радуются повороту колеса года. Одного из них удачливым фотографам удалось заметить в Гатчинском районе Ленобласти — кажется, что на снимках запечатлен речной великан.

    Кадры 29 декабря публикует телеграм-канал «Астро Фото Болото». На самом деле великан — просто куча бревен и веток в сочетании с застывшим гейзером, напоминающим седую голову. Привлекают взгляд и деревья — в Ломоносовском районе рядом с деревней Гостилицы ель покрылась инеем. «Еловое настроение», — комментируют фотографы.

    https://www.fontanka.ru/2022/12/28/71938325/ Подобные зимние спецэффекты можно наблюдать не только в Петербурге: ранее «Фонтанка» показывала, как Ниагарский водопад превратился в «замороженную страну чудес».

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