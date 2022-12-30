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    В Скорбященском храме на проспекте Обуховской Обороны впервые за 105 лет прошла служба

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    Воссозданная в 2020 году церковь Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (Скорбященская) на проспекте Обуховской Обороны начала принимать прихожан. Как рассказал «Фонтанке» настоятель церкви отец Богдан Полевой, впервые за 105 лет здесь прошла служба — для этого храм посетил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

    Восстановление храма Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге началось в 2017 году на оригинальном фундаменте, оставшемся после взрыва церкви в 1933 году. Тогда уцелела лишь часовня.

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    Строительные работы завершили в 2020 году, и после началось восстановление внутреннего убранства. Как рассказал отец Богдан, в храме воссоздана вся обстановка, в том числе уникальная мозаика, но еще продолжается роспись стен. После того как ее завершат, храм будет официально освящен.

    По словам настоятеля, на службе присутствовало не менее 300–350 человек — это долгожданное для прихода событие, так как уцелевшая после взрыва часовня, стоящая рядом, уже давно не вмещала всех прихожан. Теперь храм можно считать открытым, здесь будут идти регулярные воскресные службы и некоторые службы на неделе.

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