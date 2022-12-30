В Скорбященском храме на проспекте Обуховской Обороны впервые за 105 лет прошла служба

Воссозданная в 2020 году церковь Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (Скорбященская) на проспекте Обуховской Обороны начала принимать прихожан. Как рассказал «Фонтанке» настоятель церкви отец Богдан Полевой, впервые за 105 лет здесь прошла служба — для этого храм посетил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.



Восстановление храма Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге началось в 2017 году на оригинальном фундаменте, оставшемся после взрыва церкви в 1933 году. Тогда уцелела лишь часовня.