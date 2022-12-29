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    Скончался экс-премьер Эстонии Эдгар Сависаар

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    Бывший премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар скончался в возрасте 72 лет. Об этом 29 декабря сообщают эстонские СМИ.

    По предварительным данным, Сависаар умер в таллинской больнице. Эстонский журналист и политик Хеймар Ленк отметил, что общался с ним три дня назад, а после состояние Сависаара ухудшилось.

    В конце 1980-х Сависаар возглавлял Народный фронт Эстонии, был председателем совета министров Эстонской ССР и первым премьер-министром Эстонии после восстановления независимости. Он занимал должности министра внутренних дел, министра экономики и коммуникаций, был мэром Таллина, а до 2016 года — председателем Центристской партии Эстонии.

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