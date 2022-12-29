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    Нетаньяху снова стал премьер-министром Израиля. Он ранее занимал этот пост 15 лет

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    Биньямин Нетаньяху приведен к присяге в качестве премьер-министра Израиля. Кнессет (парламент страны) высказался за доверие новому правительству во главе с 73-летним политиком, сообщает 29 декабря Times of Israel.

    Биньямин Нетаньяху, президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич на шествии «Бессмертный полк»
    Биньямин Нетаньяху, президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич на шествии «Бессмертный полк»Фото: Kremlin
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    Для Нетаньяху это будет уже шестой срок во главе правительства. Он уже возглавлял кабмин в 1996–1999 и 2009–2021 годах.

    Партия «Ликуд» во главе с Нетаньяху заняла первое место на внеочередных выборах в кнессет 25-го созыва, которые состоялись 1 ноября. В правительственную коалицию также войдут ультраортодоксальные блоки ШАС и «Объединенный иудаизм Торы», а также ультраправые партии «Религиозный сионизм», «Оцма ехудит» («Еврейская сила») и «Ноам».

    Биньямин Нетаньяху, президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич на шествии «Бессмертный полк»
    Биньямин Нетаньяху, президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич на шествии «Бессмертный полк»Фото: Kremlin

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