В 2023 году в Гатчине достроят новую школу c прозрачным атриумом в форме буквы Y

В конце следующего года в Гатчине введут в эксплуатацию новую школу на 825 учеников. Сейчас здесь закончили строить «коробку». Как уточняют в ГК «Ленстройтрест», здание переменной этажности будет в форме буквы«Y» — из-за особенностей формы участка.



— Здание обрело четкие очертания: мы завершаем «коробку» и наружные стены, продолжаем устройство внутренних перегородок и кровли, — рассказал Артем Орешко, директор по строительству ГК «Ленстройтрест». — Также устанавливаем окна, начали монтаж ИТП и прокладку наружных тепловых сетей. В конце февраля объект обеспечат теплом. В январе мы начинаем внутреннюю отделку, сейчас в здании уже работают сантехники и электрики. И до конца января полностью закончим теплый контур. Идем строго по графику.

