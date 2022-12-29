Малые и средние предприятия начали заключать первые сделки по промышленной ипотеке

Предприятиям страны начали выдавать первые кредиты в рамках программы промышленной ипотеки. Так, саратовское ЗАО «Курганспецарматура», ООО «Альянсспецмаш» из Пермского края и калининградская компания «Янтарная волна» подписали первые кредитные соглашения с банком ВТБ.
Первая компания производит трубопроводную арматуру для нефтегазового комплекса и атомной энергетики. Существующие мощности загружены, и на кредитные средства здесь собираются приобрести комплекс промышленных объектов в Гагаринском районе Саратова. Машиностроительный комплекс «Альянсспецмаш» с помощью промышленной ипотеки в ВТБ приобретет в собственность помещения завода по производству нефтегазового оборудования в городе Чайковский Пермского края. Калининградская ювелирная компания выкупит в собственность арендуемые производственные площади.
Как отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ, разработка механизма промышленной ипотеки в 2022 году стала одним из важных проектов по поддержке реального сектора экономики.
По программе предприятия могут получить до 500 млн рублей на срок до семи лет по ставке до 5% годовых. Деньги можно направить на покупку недвижимости для размещения производства.