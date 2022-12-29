Самый северный в мире небоскреб Лахта Центр теперь обеспечен связью и Интернетом

МегаФон обеспечил будущих резидентов и посетителей самого высокого в мире небоскреба Лахта Центр сотовой связью и высокоскоростным Интернетом. Для этого потребовалось построить отдельный ЦОД, где размещены базовые станции.
Оборудование, которое обеспечит устойчивость работы сотовой сети, равномерно распределено по всему комплексу сооружений Лахта Центра — это 25 групп радиооборудования,
Комплексное решение ЦОД и распределенная активная антенная система позволяют обеспечить уверенное покрытие операторов «большой четверки». Для подключения к сети достаточно установить свою базовую станцию в ЦОДе, при этом размещать дополнительное оборудование в зданиях делового центра не потребуется. Инновационный комплекс соединен с ЦОДом волоконно-оптическими линиями связи, проходящими по географически разнесённым маршрутам.