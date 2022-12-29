Самый северный в мире небоскреб Лахта Центр теперь обеспечен связью и Интернетом

МегаФон обеспечил будущих резидентов и посетителей самого высокого в мире небоскреба Лахта Центр сотовой связью и высокоскоростным Интернетом. Для этого потребовалось построить отдельный ЦОД, где размещены базовые станции.

Оборудование, которое обеспечит устойчивость работы сотовой сети, равномерно распределено по всему комплексу сооружений Лахта Центра — это 25 групп радиооборудования, 2 213 антенн, 64 км радиокабеля и 4,5 км оптических линий связи. «Проект позволил обеспечить покрытие всех помещений, включая самую высокую в Европе башню высотой 462 метра, качественным сигналом мобильной связи», — говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона. Базовые станции размещены в отдельном ЦОД, построенном за пределами комплекса. Он имеет две линии электропитания от сети, источник бесперебойного питания и автономный генератор. Такое инфраструктурное решение позволит долгое время оставаться на связи при отсутствии электроэнергии.