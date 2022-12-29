    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -4

    1 м/с, ю-в

    760мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd71.33eur75.66

    Лахта центр

    Самый северный в мире небоскреб Лахта Центр теперь обеспечен связью и Интернетом

    241
    обсудить

    МегаФон обеспечил будущих резидентов и посетителей самого высокого в мире небоскреба Лахта Центр сотовой связью и высокоскоростным Интернетом. Для этого потребовалось построить отдельный ЦОД, где размещены базовые станции.

    Оборудование, которое обеспечит устойчивость работы сотовой сети, равномерно распределено по всему комплексу сооружений Лахта Центра — это 25 групп радиооборудования, 2 213 антенн, 64 км радиокабеля и 4,5 км оптических линий связи. «Проект позволил обеспечить покрытие всех помещений, включая самую высокую в Европе башню высотой 462 метра, качественным сигналом мобильной связи», — говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона. Базовые станции размещены в отдельном ЦОД, построенном за пределами комплекса. Он имеет две линии электропитания от сети, источник бесперебойного питания и автономный генератор. Такое инфраструктурное решение позволит долгое время оставаться на связи при отсутствии электроэнергии.

    Комплексное решение ЦОД и распределенная активная антенная система позволяют обеспечить уверенное покрытие операторов «большой четверки». Для подключения к сети достаточно установить свою базовую станцию в ЦОДе, при этом размещать дополнительное оборудование в зданиях делового центра не потребуется. Инновационный комплекс соединен с ЦОДом волоконно-оптическими линиями связи, проходящими по географически разнесённым маршрутам.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close